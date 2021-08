OM : Marseille interdit de recrutement à cause de lui ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il y a un an, l'Olympique de Marseille faisait signer Pape Gueye après un imbroglio entre le milieu de terrain et Watford. Pour Didier Roy, qui était alors en Angleterre, l'OM risque tout de même gros dans cette histoire.

Il y a un peu plus d’un an et demi, en janvier 2020 précisément, Watford pensait bien avoir obtenu la signature de Pape Gueye, le club anglais ayant trouvé un accord avec Le Havre, le milieu de terrain ayant même signé un contrat et passé sa visite médicale. Mais pendant ce laps de temps, Pape Gueye a changé de représentant, et ce dernier a rapidement fait savoir que le deal signé avec Watford n’avait aucune valeur, ouvrant ainsi la porte à une signature avec l’Olympique de Marseille. Du côté anglais, sans se lancer dans une longue polémique, on a immédiatement saisi les instances. Pour l’instant, le dossier n’a donné lieu à aucune décision de la part des instances du football, mais pour Eric Roy, ancien joueur de l’OM qui est devenu directeur sportif de Watford en décembre 2019, l’Olympique de Marseille risque quand même une grosse sanction.

Bienvenue à 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 qui s'engage pour 4 ans avec l'OM 💙 👉 https://t.co/tdSiTBcP1f pic.twitter.com/iTCAlSCLmj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2020

Marseille interdit de recrutement ?

Selon lui, l’OM a pris un risque un peu démesuré dans le dossier Pape Gueye et pourrait être amené à le regretter, même s’il remet surtout en cause le rôle et le comportement de l’entourage du joueur. C’est du moins ce qu’Eric Roy a confié à FootMercato. « Tous ceux qui m'ont contacté, après avoir parlé avec nous et le propriétaire du club, ont décidé de ne pas y aller. Le seul club qui a décidé de passer en force, c'est l'OM. Cela veut dire que soit ils sont plus forts que les autres ou soit ils sont mal conseillés. Un contrat, c'est un contrat. Il y aura une instance supérieure de l'UEFA, qui gérera ce dossier et qui tranchera, mais si ça devait être reconnu qu'il y a eu un non-respect d'un contrat valable, l'OM peut se retrouver avec des interdictions de recrutement et le joueur suspendu, ce que je ne souhaite pas. J'étais trempé là-dedans sans avoir géré, mais j'étais en charge. J'ai été étonné malgré tout de la manière de faire de l'Olympique de Marseille parce que, pour moi, c'était prendre des risques. L'avenir nous dira s'ils ont eu raison », explique l’ancien dirigeant de Watford. L'affaire suit donc son cours du côté des instances, ce qui pour l'instant ne pénalise ni l'Olympique de Marseille, ni Pape Gueye.