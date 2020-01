OM : Marseille hausse le ton, le clan Lihadji riposte !

Dans : OM.

En début d’après-midi, on apprenait à la surprise générale que l’Olympique de Marseille avait retiré son offre de premier contrat professionnel soumise à Isaac Lihadji.

Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, qui négocient ce deal depuis plusieurs mois, ont perdu patience devant la tergiversation permanente du clan de la pépite de 17 ans, courtisé par le Borussia Dortmund, Lille et plusieurs cadors européens. Dans une brève réponse transmise à La Provence, le clan d’Isaac Lihadji a répondu à l’Olympique de Marseille… ne fermant pas la porte à 100 % à une signature en Provence même si officiellement, l’offre du club ne tient plus.

Le clan Lihadji ne ferme pas la porte à l'OM

« On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs. On n’a pas fait notre choix » a-t-on ainsi expliqué au quotidien régional. Pour rappel, c’est Moussa Sissoko, qui défend par exemple les intérêts du Barcelonais Ousmane Dembélé qui gère la carrière d’Isaac Lihadji, dont la signature du premier contrat professionnel fait couler décidément beaucoup d’encre. Bien plus que ce que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta espéraient. De son côté, André Villas-Boas est en accord avec sa direction sur ce sujet, et a décidé de ne plus convoquer Isaac Lihadji dans le groupe tant que la situation ne sera pas réglée. Un bon moyen également de mettre la pression sur le joueur, qui passe à côté d’une saison magnifique à Marseille.