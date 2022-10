OM : Marseille gagne à Paris, Nabil Djellit y croit

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que le PSG arrive avec de gros maux de tête, c'est un OM en pleine bourre après son succès au Portugal qui débarque ce dimanche au Parc des Princes. Et si Marseille renversait Paris et revenait en tête de la Ligue 1 ?

Lorient n’a pas profité de la réception de Reims pour s’installer aux commandes du championnat de Ligue 1, mais le Paris Saint-Germain est bien conscient que cette saison sera spéciale et qu’il ne faudra rien lâcher pour conserver le titre de Champion de France. Même si l’équipe de Christophe Galtier est invaincue cette saison, c’est peu dire que les doutes sont énormes et nombreux actuellement, tant le PSG flamboyant du début de championnat a laissé la place à un lointain cousin qui balbutie son football et ressemble de plus en plus au Paris version Mauricio Pochettino. Au micro d’Europe 1, Nbabil Djellit le dit sans détour, si forcément le Paris Saint-Germain est mieux armé quand on prend les joueurs un par un, l’Olympique de Marseille a l’avantage de ressembler à une vraie équipe soudée et qui suit Igor Tudor sans se poser des questions.

PSG-OM, il y a match cette saison en Ligue 1

#PSGOM #Classique #Clasico #Paris #Marseille



🤔Un match entre le #PSG et l'#OM qui n'a jamais été aussi serré ?



🗣️ @Nabil_djellit : "Oui, notamment grâce à l'OM. Ils reviennent de loin après un été agité, mais ils sont très sérieux. Il n'y a plus le même delta entre eux." pic.twitter.com/u845kTvL7X — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) October 15, 2022

Pour le journaliste de France Football, l’OM peut sérieusement croire en ses chances avant de croiser la route du PSG au Parc des Princes. « Si ce match n’a jamais été aussi serré ? Oui et c’est principalement dû à l’Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain on le connaît, on sait quelle est sa force de frappe. On sait que ses individualités lui permettent de gagner des matchs, même si le collectif est parfois défaillant ou pas à la hauteur de ce que l’on pourrait espérer. Mais l’OM c’est sérieux depuis le début de saison, je suis impressionné par ce qu’ils ont fait. Ils partent de beaucoup plus loin, l’intersaison a été compliquée, ils ont changé beaucoup de joueurs. Alors sur le papier, avec l’effectif du PSG, ils ne font pas le même sport, mais du côté de Marseille il y a une équipe. Il y a un groupe qui adhère à ce que propose l’entraîneur et on sent une vraie puissance collective. Et cela me fait dire que cet Olympique de Marseille, je ne sais pas s’ils peuvent regarder le PSG dans les yeux, mais il n’y a plus l’écart qu’on a vu dans le passé. Je suis curieux de voir cette rencontre, et il y a match, ce qui est bon pour la Ligue 1 », a fait remarquer, sur Europe 1, Nabil Djellit.