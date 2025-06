OM ‍: Marseille fait une offre à Jordan Henderson ‍!

A la recherche d’un renfort au milieu de terrain, l’OM a visiblement laissé tomber la piste Ismaël Bennacer. Le club marseillais est très intéressé par Jordan Henderson, accessible à prix cassé cet été.

L’été sera mouvementé à l’Olympique de Marseille, où Roberto De Zerbi souhaite des renforts à tous les postes pour bien figurer en Ligue des Champions. Au milieu de terrain, les solutions ne manquent pas avec Kondogbia, Rabiot, Hojbjerg ou encore Nadir. Mais le prêt de Bennacer est terminé et aucun accord n’a été trouvé avec l’AC Milan pour le prolonger. La piste de l’international algérien est donc en stand-by, et son départ doit être compensé. Selon les informations du Daily Mail, le club phocéen a ainsi activé une piste surprenante aux Pays-Bas puisque l’Olympique de Marseille a fait de Jordan Henderson sa nouvelle priorité.

𝙏𝙍𝘼𝙉𝙎𝙁𝙀𝙍 𝙉𝙀𝙒𝙎: Nottingham Forest and Marseille are keen on signing Jordan Henderson this summer. He can leave Ajax for free due to a clause in his contract.



