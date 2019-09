OM : Marseille est un petit club, le mercato le prouve !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En s’attachant les services de Dario Benedetto, de Valentin Rongier et d’Alvaro Gonzalez, l’Olympique de Marseille a réalisé un mercato très correct. Certes, le club phocéen n’a pas résolu le problème récurrent du latéral gauche mais au moins, l’effectif ne semble pas avoir trop perdu en qualité malgré les départs de Mario Balotelli et de Luiz Gustavo. Néanmoins, Daniel Riolo estime que ce mercato, durant lequel Marseille n’a pas été capable de poser plus de 15 ME sur un seul joueur, a prouvé que l’Olympique de Marseille ne faisait plus partie des grands clubs.

Un statut à reconquérir sur le terrain grâce à une grosse saison… « Le mal profond de l’OM, et ce pourquoi ils ont du mal dans leur reconstruction, c’est qu’on continue à considérer que l’OM est un grand club. L’OM n’a plus les moyens d’être un grand club. L’OM ne peut pas recruter de joueurs, il n’y a pas d’argent. Quand ils prennent Benedetto, personne ne le connaît. Si à l’arrivée, c’est un bon coup, et on dirait bien qu’il a quelques prédispositions très intéressantes, tant mieux. Les 14 ME ? Ce n’est rien pour un grand club. Dans la catégorie où tu ne peux pas mettre plus de 15 ME, tu n’es pas un grand club. Mais considérer que l’OM est encore un grand club en raison de son passé, et donc qu’il fasse des joueurs, non, ce n’est pas possible » a jugé le consultant de RMC dans des propos rapportés par FootRadio.com. Grand club ou pas, l’objectif de l’OM n’a pas changé et a clairement été annoncé par le coach André Villas-Boas en début de saison : le podium !