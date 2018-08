OM : Marseille en furie pose une nouvelle offre pour Radonjic

Dans : OM, Mercato.

A l’heure où le dossier Mario Balotelli n’avance toujours pas d’un pouce malgré la fin du marché des transferts en Italie, l’Olympique de Marseille a d’autres chats à fouetter.

Le club phocéen fait en effet un énorme forcing pour récupérer Nemanja Radonjic. Les négociations sont âpres avec l’Etoile Rouge de Belgrade, qui n’est de plus pas pressé de vendre son joueur en raison de sa participation aux barrages de la Ligue des Champions. Mais en plus, le club serbe, qui avait déjà pris bonne note d’une première offre marseillaise, a reçu récemment une surenchère de la part du FC Séville. Et en conséquence, selon le média serbe spécialisé redstarbelgrade.rs, l’OM est immédiatement repassé à l’attaque en proposant 14 ME pour l’ailier international.

L’Etoile Rouge serait en tout cas partant sur le principe de vendre Radonjic, avec un accord qui pourrait être trouvé rapidement, même si la transaction officielle attendrait encore quelques jours, le champion de Serbie comptant sur son joueur pour essayer d’aller chercher son billet pour la Ligue des Champions. En tout cas, la motivation de l’OM à conclure ce dossier semble de premier ordre pour le moment.