OM : Marseille doit vendre, Chelsea en profite au mercato

Titulaire indiscutable du côté de l’Olympique de Marseille à seulement 19 ans, Boubacar Kamara réalise une belle saison malgré les problèmes défensifs du club phocéen. Tout de même en difficulté face à Lyon dimanche soir, celui qui disputera la Coupe du monde U20 en Pologne cet été doit encore progresser. Et il serait logique qu’il poursuive sa progression en France, à Marseille. Mais le joueur est en fin de contrat en juin 2020, et n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger. La situation du club le ferait désormais hésiter, et un cador européen souhaite en profiter pour le recruter.

Il s’agit de Chelsea, déjà associé à Boubacar Kamara dans le passé, et qui est réellement tombé sous le charme du défenseur marseillais. Face à Lyon dimanche soir, l’Olympien était d’ailleurs observé au Vélodrome par des émissaires des Blues, convaincus par le potentiel du Français selon Mercato 365. Reste maintenant à savoir si Chelsea sera bien interdit de recrutement, et quel sera le prix fixé par Jacques-Henri Eyraud pour Boubacar Kamara. Car pour rappel, Marseille souhaite vendre pour une somme comprise entre 50 et 70 ME au mercato. Par conséquent, aucun joueur n’est intransférable. Pas même la pépite n°1 du centre de formation…