OM : Marseille craque et lâche 40 ME pour un buteur argentin

Dans : OM, Mercato.

En difficulté avec les limites imposées par le fair-play financier, l’Olympique de Marseille ne s’interdira pas de recruter cet été.

« On a budgété des achats importants et on va être actifs », a annoncé le président Jacques-Henri Eyraud la semaine dernière. On devine que le dirigeant parle notamment de l’arrivée d’un attaquant. Sans promettre l’arrivée d’un buteur de classe mondiale cette fois, le club phocéen tente d’attirer un gros renfort du calibre de Mario Balotelli. Les discussions avec le Niçois se poursuivent, mais les exigences de son agent Mino Raiola compliquent l’opération. L’OM étudie donc d’autres possibilités à l’image de Giovanni Simeone (22 ans).

D’après La Gazzetta dello Sport, le pensionnaire du Vélodrome serait même passé à l’action pour l’attaquant de la Fiorentina. Le quotidien italien révèle effectivement une offre olympienne à hauteur de 40 M€ ! Une information assez surprenante, même si le fils de l’entraîneur Diego Simeone vient d’inscrire 15 buts en Serie A cette saison. En tout cas, la Viola aurait rejeté la proposition afin de conserver l’Argentin, également annoncé sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais le mois dernier.