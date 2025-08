OM ‍: Marseille chasse Harit, Maupay et Moumbagna

Dans : OM.

Très actif dans le sens des arrivées avec les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Igor Paixao, l’OM cible maintenant Edon Zhegrova. Plusieurs éléments sont toutefois invités à faire le sens inverse.

Sans tout chambouler et en conservant des joueurs qui ont donné satisfaction la saison dernière à l’instar de Gouiri, Greenwood ou encore Rowe, l’Olympique de Marseille passe la seconde pour étoffer son secteur offensif. La semaine dernière, le club phocéen a officialisé la signature d’Igor Paixao pour 35 millions d’euros et le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, libre de tout contrat. Un renfort auquel il va falloir ajouter dans les prochaines heures celui de Timothy Weah, en attendant peut-être Edon Zhegrova.

Les places vont être chères à l’OM la saison prochaine et Roberto De Zerbi a sans doute déjà des maux de tête à l’idée de devoir choisir ses titulaires et ses remplaçants. Pour simplifier la tâche de son coach italien, le board marseillais souhaite finaliser plusieurs départs avant la fin du mercato le 31 août. Le journal L’Equipe confirme que trois joueurs offensifs sont clairement indésirables et figurent sur la liste des transferts. Il s’agit d’Amine Harit, de Neal Maupay et de Faris Moumbagna.

L'OM souhaite se séparer de trois indésirables

Les trois joueurs ont des courtisans, mais les faire partir de l’Olympique de Marseille ne sera pas simple car difficile pour eux de trouver un projet aussi excitant que celui du club phocéen, avec la qualification en Ligue des Champions cette saison. Harit a des touches en Turquie tout comme Maupay, également ciblé par Sassuolo. Quant à Moumbagna, un rebond en Ligue 1 n’est pas à exclure puisque Nantes et Toulouse sont intéressés. Reste maintenant à voir si Medhi Benatia, pour l’instant aussi à l’aise pour recruter des nouveaux joueurs que pour vendre (Luis Henrique, Rongier, Merlin, Koné) a encore plus de trois semaines pour accomplir cette mission et alléger le secteur offensif olympien de plusieurs joueurs qui sont à présent de trop.