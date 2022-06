OM : Marseille bloqué au mercato, la DNCG énerve Longoria !

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très actif sur le marché des transferts, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’est déjà entendu avec de potentielles recrues. Mais avant d’enregistrer leur signature, le club phocéen doit attendre le feu vert de la DNCG qui n’a pas encore donné sa réponse.

L’Olympique de Marseille attend le verdict avec impatience. Alors que la décision de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) était espérée mardi, le récent deuxième de Ligue 1 n’est pas encore fixé. Le gendarme financier du football, qui avait encadré la masse salariale du club phocéen l’été dernier, doit maintenant étudier le sursis infligé à l’aide des documents complémentaires fournis par la direction olympienne.

La DNCG retarde le recrutement de l'OM

Le dossier pourrait durer jusqu’à la dernière réunion de la commission, soit le jeudi 23 juin au plus tard. Autant dire que Pablo Longoria n’a pas attendu cette date pour se mettre au travail. Le président de l’Olympique de Marseille s’active sur le marché des transferts et a déjà bien avancé dans son recrutement. L’étude en cours de la DNCG empêche toute finalisation pour le moment. Mais en attendant, le dirigeant marseillais tente d’intégrer des joueurs suffisamment confirmés et expérimentés pour satisfaire l’entraîneur Jorge Sampaoli.

𝗜𝗡𝗗𝗘́𝗕𝗢𝗨𝗟𝗢𝗡𝗡𝗔𝗕𝗟𝗘 😤@MatteoGuendouzi a joué les 3️⃣8️⃣ matchs de la saison 2021/22 de @Ligue1UberEats ! 🥵

Notre milieu est aussi le 2ème joueur le plus utilisé des 5 grands championnats sur la saison ! 🔥 pic.twitter.com/f8G7ZWTZ4a — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 14, 2022

On sait par exemple que le dauphin du Paris Saint-Germain négocie actuellement avec le Belge Axel Witsel, le milieu de terrain en fin de contrat au Borussia Dortmund considéré comme un possible successeur de Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa. « L’Olympique de Marseille ? Il y a des contacts, mais je ne peux pas en dire plus », a confirmé le Diable Rouge. Mais ce n’est pas tout. D’après Foot Mercato, Pablo Longoria a trouvé un accord avec plusieurs joueurs prêts à signer. Il ne manquerait plus que l’aval de la DNCG pour permettre au président de les accueillir.