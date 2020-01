OM : Marseille a toujours la haine, Lihadji va souffrir

Dans : OM.

Bientôt en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Isaac Lihadji ne négocie plus de prolongation. Le jeune Olympien se dirige vers un départ mais en attendant, ses supérieurs ne se gênent pas pour le recadrer.

Si la situation n’évolue pas, on ne devrait plus revoir Isaac Lihadji sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Alors que son contrat aspirant expire en juin prochain, l’ailier de 17 ans n’a pas trouvé d’accord avec la direction pour un premier bail professionnel. Son hésitation a même agacé le club phocéen qui a retiré son offre. Autant dire que le Minot fonce droit vers la sortie. Mais en attendant, son président Jacques-Henri Eyraud est encore en position de lui faire la leçon.

La leçon d’Eyraud

« Si Lihadji fait partie du passé ? Non, parce qu’il est encore joueur à l’Olympique de Marseille, a répondu le dirigeant à La Provence. L'état d’esprit qui est le nôtre aujourd'hui, c’est de mettre la formation totalement au cœur de notre stratégie et de faire comprendre à un jeune de seize ou dix-sept ans qu’il a une chance extraordinaire de jouer et de porter les couleurs de l’OM, y compris quand il s’entraîne avec le groupe pro. »

« Je tiens donc beaucoup à ce que ces jeunes montrent leur envie, leur volonté, leur reconnaissance, leur respect pour ce club et le maillot qu’il porte, a énuméré Jacques-Henri Eyraud. Sans ces critères, il ne peut pas y avoir d’avenir à l’Olympique de Marseille quand on est un jeune joueur. » Mis à l'écart par l'entraîneur André Villas-Boas, Lihadji a sûrement compris le message, lui que l’on annonce plutôt du côté du LOSC à partir de l’été prochain.