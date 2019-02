OM : Marseille a refusé ce buteur à 10 ME, la raison est stupéfiante

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En août 2017, l’Olympique de Marseille s’attaquait à l’épineux dossier du grand attaquant puisqu’il était question pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta de remplacer Bafétimbi Gomis, lequel venait de marquer 20 buts en Ligue 1. Après un mercato animé, ce sont finalement Kostas Mitroglou et Valère Germain qui ont été recrutés. La suite, on la connait… A n’en pas douter, l’état-major de l’OM doit nourrir de gros regrets sur le thème de la succession de Bafétimbi Gomis. D’autant que le club a refusé un joueur tel que Duvan Zapata, qui brille désormais de mille feux avec l’Atalanta Bergame (15 buts cette saison en Série A).

Interrogé par Foot-Mercato, l’agent du joueur, à savoir Fernando Villarreal, a confirmé qu’il avait proposé son joueur en août 2017 dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat à 10 ME. Mais la direction marseillaise lui avait alors répondu qu’elle avait mieux en magasin… « J’ai proposé Duvan Zapata à Marseille en août 2017. Évidemment, il n’était pas connu comme aujourd’hui, mais possédait déjà un fort potentiel et sortait d’un prêt de 18 mois prometteur à l’Udinese, après avoir tout autant réussi ses débuts en tant que supersub au Napoli. Un attaquant à 30 buts en Serie A, à fort potentiel et disponible en prêt avec une option d’achat à 10 M€, c’était pourtant une belle affaire. Mais l’OM n’a pas donné suite et m’a indiqué qu’il disposait de meilleurs profils » a-t-il expliqué. Une drôle d’explication qui ne manquera pas de faire rire (jaune) les supporters marseillais.