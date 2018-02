OM : Marseille a pris cher au PSG, Sarr promet une revanche

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Bouna Sarr, défenseur de l'OM, après la défaite contre le PSG (0-3) : « Ils ont surtout été efficaces. On n'a pas été assez dangereux, malgré un contenu pas si mauvais. Cette victoire est méritée pour Paris. Ils ont juste été meilleurs que nous. On va essayer de revenir plus fort mercredi en tirant les enseignements de cette défaite. Paris supérieur à Marseille ? Non, on a vu au match aller que l’on pouvait les embêter. Alors pourquoi pas rivaliser avec eux sur un autre match... Au niveau comptable en L1, on n'est pas perdant. On aurait bien voulu prendre des points, mais c'était difficile. Mercredi, ce sera un contexte différent avec une élimination directe en Coupe de France, donc on va mettre toutes les chances de notre côté. Il va falloir élever notre niveau et être efficace pour battre Paris », a-t-il lancé sur Canal+.