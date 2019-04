OM : Marseille a perdu ses 10 Coupe de France, des accusés XXL

Dans : OM, Coupe de France, Coupe.

Il faut désormais remonter à trente ans pour retrouver la dernière des dix victoires de l'Olympique de Marseille en Coupe de France, une épreuve dont l'OM a longtemps été le roi avant de céder sa place au PSG. Mais le plus incroyable est qu'à ce jour le club phocéen a perdu la totalité des dix trophées remportés à cette occasion. Enfin, ils ne sont peut-être pas perdus pour tout le monde, puisque du côté de l'Olympique de Marseille, on a quelques doutes et non des moindres sur ceux qui pourraient avoir désormais quelques beaux souvenirs.

Car si un intendant ne veut pas trop en dire sur ce sujet, estimant seulement que l'OM était en quête des coupes égarées en expliquant sur RMC : « On les cherche. Les trophées se sont probablement égarés lors de certains déménagements ». Un dirigeant du club phocéen est lui beaucoup plus direct et a les idées plus claires. « Par le passé, certains dirigeants ou employés ont dû ramener chez eux un petit souvenir quand ils ont quitté le club », explique ce membre de la direction, qui ne va toutefois pas jusqu'à dire à qui il pense exactement. Un tout cas, une belle réplique de la Coupe de France dans le salon, ça doit faire classe...ou pas.