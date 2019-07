OM : Marseille à l'arrêt dans ce dossier mercato à 5 ME ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, ESTAC.

Après avoir vendu Clinton Njie mais surtout Lucas Ocampos au mercato, l’Olympique de Marseille va-t-il s’attacher les services d’un ailier d’ici la fin du mois d’août ? Ce n’est pour l’instant pas la tendance, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud concentrant leurs efforts sur le dossier Dario Benedetto. Néanmoins, la cellule de recrutement olympienne n’est pas passé à côté des performances de Bryan Mbeumo, lequel brille de mille feux à Troyes, et qui pourrait être une option sérieuse dans les prochaines semaines. En revanche, une source proche de l’ESTAC a démenti au Phocéen une éventuelle offre marseillaise.

« Je ne crois pas à ces chiffres (ndlr : des offres allemandes à 10 ME sont évoquées), notamment la rumeur Mönchengladbach qui a probablement été lancée par son agent. Il y a sûrement des contacts, mais loin d'être aboutis et pas dans cet ordre de prix. S'il part, ce ne sera pas pour plus de 5 ou 6 ME. Mais, à l'heure où l'on parle, il n'y a pas d'avancées sur le dossier » explique-t-il. Outre le club phocéen, Rennes, Nice, Strasbourg ou encore Schalke 04 ont également avancé leurs pions afin de faire signer Bryan Mbeumo. Le joueur, auteur d’un but magnifique lors de la première journée de Ligue 2 vendredi, privilégierait une expérience en Ligue 1 avant de découvrir l’étranger dans plusieurs années.