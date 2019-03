OM : Mandanda suspendu, Garcia peut rester zen sur ce dossier

Dans : OM, Ligue 1.

Exclu face au Paris Saint-Germain, Steve Mandanda sera suspendu pour le match face à Angers de ce samedi.

Yohann Pelé sera donc titulaire, pour la première fois en six mois. Très timoré sur le coup-franc de Di Maria dans la foulée de son entrée en jeu, le portier remplaçant de l’Olympique de Marseille s’est ensuite chauffé avant de terminer en arrêtant un pénalty de Kylian Mbappé. Avec son expérience et ses prestations souvent convaincantes ces dernières années, l’Albatros possède en tout cas la confiance de ses coéquipiers. Et pour Jérôme Alonzo, qui s’explique dans La Provence à ce sujet, ce ne doit pas être un sujet d’inquiétude pour Rudi Garcia d’avoir une telle doublure.

« Je pense que s’il avait été chaud, il aurait pu essayer de sortir la frappe de Di Maria. Là, il a subi, en entrant après trois étirements ! Mais il a fini son clasico par une parade merveilleuse sur le penalty de Kylian. Ce n’est pas Mbappé qui l’a raté ! Arrêter un penalty au Parc face à l’un des meilleurs joueurs du monde, ce n’est pas anodin, c’est bon pour sa confiance. Rebâtir la défense sera plus problématique pour Rudi que de faire jouer Yohann Pelé », a souligné celui qui fut le gardien de l’OM et du PSG par le passé.