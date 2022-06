OM : Mandanda out, Longoria a une idée derrière la tête

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a de nombreux chantiers qui s'annoncent lors de ce mercato estival. Pablo Longoria souhaite notamment voir l'arrivée d'un gardien pour combler un probable départ de Steve Mandanda.

Pablo Longoria et son équipe auront pas mal de pain sur la planche cet été. L'OM va en effet devoir se montrer intelligent au mercato pour vendre ses indésirables tout en se renforçant suffisamment pour ne pas compromettre ses chances en Ligue des champions. Jorge Sampaoli en fait une affaire personnelle : il veut un effectif ambitieux capable de jouer sur tous les tableaux. L'entraineur argentin est d'ailleurs inquiet en interne des départs déjà actés de William Saliba et de Boubacar Kamara, qu'il faudra remplacer avec de la qualité. Aussi, l'OM devrait perdre l'une de ses légendes dans les prochaines semaines. Steve Mandanda, devenu numéro 2 une large partie de la saison dernière, ne se satisfait pas de sa situation et songe à un départ. Pour remplacer le champion du monde, l'OM lorgne sur une piste au Portugal.

L'OM aime le profil d'André Ferreira

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗢𝘁𝗲𝗿𝗼 au sein de la Direction du Football, en charge de la formation, comme 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 21, 2022

Comme nous l'apprend ces dernières heures A Bola, la direction phocéenne n'est pas insensible à la possibilité de recruter André Ferreira (26 ans), qui évolue du côté de Paços de Ferreira. La saison dernière, le Portugais a impressionné pour sa première saison pleine en tant que numéro 1. Grand gabarit (1m93, 80 kg) et à l'aise dans les airs, André Ferreira est encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Paços de Ferreira. Selon le média portugais, ses représentants discutent d'ores et déjà avec l'OM pour une arrivée sur la Canebière. Là-bas, l'ancien de Benfica aurait une place de numéro 2 derrière Pau Lopez. A Bola précise que Ferreira a d'autres prétendants sur le marché des transferts. Un autre club de Ligue 1 apprécie aussi ses performances puisque Toulouse pourrait aussi passer à l'action. A noter que l'OM va déjà enregistrer la venue d'un autre gardien de but, en la personne de Jelle Van Neck (18 ans, Bruges). Cependant, le Belge rejoindra dans un premier temps l'équipe U19 selon L'Équipe.