OM : Mandanda maltraité, Pau Lopez critiqué, les polémiques fusent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs matchs, Pau Lopez affiche un niveau impressionnant dans les buts de l’Olympique de Marseille.

Le successeur de Steve Mandanda a mis quelques semaines pour se mettre dedans mais désormais, le gardien espagnol s’impose comme une valeur sûre du onze de départ de Jorge Sampaoli. Et pour preuve, ses matchs exceptionnels contre la Lazio, le PSG, Nice ou encore Clermont lors des deux dernières semaines. Désormais, il n’y a plus débat et Pau Lopez est incontestablement le n°1 de Jorge Sampaoli au poste de gardien de but en lieu et place du capitaine historique de l’OM, Steve Mandanda. Pourtant, Pau Lopez ne fait toujours pas l’unanimité chez certains observateurs très attachés au champion du monde 2018.

⚽ Début de saison de Pau Lopez: le débat entre Alexandre Jacquin (@AJac13), journaliste La Provence, Najet Rami (@najetrami), supportrice de l'OM et Éric Di Meco, parrain de BFM Marseille Provence et ancien joueur de Marseille pic.twitter.com/sLTO0FLLtC — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) November 1, 2021

C’es par exemple le cas de Pascal Olmeta, ancien gardien de but de l’Olympique de Marseille, qui a de nouveau critiqué Pau Lopez sur 20 Minutes en dépit des grosses prestations livrées par le gardien espagnol ces dernières semaines sous le maillot phocéen. « J’étais au stade contre Paris, et non, non, non, il ne m’a pas convaincu. Il n’y a pas besoin de sortir vite pour rassurer ta défense. Il suffit d’être bon, d’être rassurant et la défense jouera naturellement plus haut » a lancé Pascal Olmeta, très critique à l’égard de Pau Lopez. De son côté, Eric Di Meco rejoint à moitié son confrère de RMC. S’il ne dézingue par le gardien espagnol, conscient que son niveau est très bon depuis quelques semaines, Eric Di Meco ne comprend pas comment Jorge Sampaoli a pu manquer de respect de la sorte à Steve Mandanda en le mettant brutalement au placard.

Eric Di Meco critique la gestion de Mandanda

« Pau Lopez est incontournable depuis son premier match car ce qui me gêne dans cette histoire-là c’est que Sampaoli en a fait son n°1 dès le départ quoi qu’il arrive. Je le répète encore aujourd’hui, le message envoyé en se comportant comme le club l’a fait avec Steve Mandanda, ce n’est pas un bon message. Steve Mandanda est une légende du club et il y a un minimum de respect à avoir par rapport à ça. Je reproche au club de ne pas avoir été clair avec lui et je reproche aussi que les dès sont pipés car pour moi il n’y a pas de concurrence, Pau Lopez sait qu’il est titulaire. Si on ne voulait plus de Steve Mandanda, il fallait lui dire, il aurait arrêté ou il aurait accepté son rôle de n°2 mais au moins cela aurait été clair » a lancé Eric Di Meco, sérieusement agacé par le comportement de l’Olympique de Marseille avec la légende Mandanda.

Le niveau de Pau Lopez, il est en train d’éteindre absolument tout ses détracteurs, quasi décisif à tous les matchs depuis 2-3 semaines. — Adam Manseur (@ManseurAdam) October 27, 2021

Chez les supporters olympiens en revanche, on commence réellement à s’agacer devant ces polémiques inutiles. « Olmeta, Di Meco et tous les autres, continuez à ne pas aimer Pau Lopez, l’important c’est que nous on reconnaît son talent et ses bonnes performances, et Sampaoli aussi du coup », « Olmeta qui n'a jamais été autre chose qu'un gardien moyen, même pas international alors qu'il jouait dans le meilleur club français, se permet de donner des leçons à un international espagnol mdr », « Le mec tant qu'il arrête pas une météorite a main nue ils seront pas convaincus, J'adore Olmeta mais… » ou encore « Olmeta il est aigri parce qu'il s'est fait péter sa place par Barthez, donc son avis n'a aucune valeur et encore moins de légitimité » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters prennent corps et âme la défense de Pau Lopez.