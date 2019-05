OM : Malleville annonce un été de « merde » pour Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Sixième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a plus aucun espoir d’accrocher l’Europe avant la dernière journée de championnat.

Il s'agit indéniablement d'un énorme échec pour le club phocéen, qui espérait terminer sur le podium en début de saison, et qui tombe donc de haut. Après une telle saison, le mercato ne sera pas simple à gérer pour Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, d’autant que plusieurs départs seront nécessaires pour équilibrer les comptes. Supporter emblématique de l’OM et consultant pour Le Phocéen, René Malleville s’attend à un mercato compliqué. Et il l’explique avec ses mots à lui…

« Vivement le dernier match qu’on ne parle plus de cette saison. Je le dis et je le répète, nous, les supporters, on va vivre une intersaison de merde. Qui va venir ? Qui ne va pas venir ? Qu’est-ce qu’il y a comme argent ? Eyraud va être reconduit par McCourt. Pourquoi pas ? Mais j’espère qu’il aura appris de ses erreurs, surtout d’avoir prolongé Garcia. J’espère que lui il va partir. Monsieur le président, cela fait 3 ans que vous êtes là et j’espère que vous avez appris beaucoup. Je vous avais dit certaines choses et vous avez fait le contraire. Vous auriez dû faire comme j’avais dit et on n’en serait pas là » a confié René Malleville, très pessimiste avant le mercato estival de l’Olympique de Marseille.