OM : Malinovskyi, l’énorme coup tenté par Longoria

Toujours en quête de jolis coups sur le marché des transferts, Pablo Longoria est en train de tenter un énorme pari en essayant de faire venir Ruslan Malinovskyi en échange de Cengiz Under.

Le mercato d’été fermera ses portes dans deux semaines, mais les supporters marseillais ne sont pas encore au bout de leurs surprises. Si Pablo Longoria a déjà rempli ses principales missions en recrutant des joueurs sur toutes les lignes pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor, le dirigeant espagnol ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, vu que deux joueurs, au moins, sont attendus avant la fin du mois d’août. Si le défenseur central tant désiré pourrait bien être Éric Bailly (Manchester United), le milieu offensif ciblé est désormais connu. Il s’agit de Ruslan Malinovskyi. À un an de la fin de son contrat à l’Atalanta Bergame, l'international ukrainien cherche une porte de sortie avant la fermeture du marché estival. Relégué sur le banc des remplaçants par Gian Piero Gasperini en ce début de saison, le joueur de 29 ans pourrait bien poursuivre sa carrière à l'OM.

En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, la direction phocéenne cherche actuellement à faire venir Malinovskyi en l’échange de Cengiz Under. « L'Atalanta et l'Olympique de Marseille discutent d'un éventuel échange entre les deux joueurs. Les deux clubs sont à la recherche d'un accord pour un échange permanent. Le deal n'est pas près de se conclure, mais il y a la volonté d'essayer jusqu'au bout du mercato », peut-on lire sur le site italien. Une rumeur confirmée par d'autres journalistes bien informés comme Fabrizio Romano. Autant dire que cette piste est crédible du côté du Vélodrome.

Excl: Olympique Marseille are in talks to sign Ruslan Malinovskyi. Ukrainian midfielder wants a new challenge, as OM are negotiating with Atalanta and player side 🚨🔵🇺🇦 #OM #TeamOM



Cengiz Ünder can be included in the deal, as part of the negotiation - still in discussion. pic.twitter.com/75AQBsT6tK