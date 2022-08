OM : Malinovskyi est inutile, l’Atalanta l'envoie à Marseille

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En discussion avec l’Atalanta Bergame, l’Olympique de Marseille négocie un échange entre Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi. Le milieu ukrainien n’entre plus dans les plans du coach Gian Piero Gasperini qui privilégie un profil plus offensif.

Annoncé tout proche, le défenseur central de Manchester United Eric Bailly deviendra la onzième, mais pas la dernière recrue de l’Olympique de Marseille cet été. C’est du moins le souhait de Pablo Longoria qui tente encore de renforcer l’entrejeu de son équipe. Le président marseillais négocie avec l’Atalanta Bergame pour un échange entre Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi, dont les qualités plairaient beaucoup à l’entraîneur Igor Tudor, et qui se retrouve poussé vers la sortie.

Gasperini laisse Malinovskyi partir

En effet, son coach Gian Piero Gasperini lui reproche un manque d’efficacité et privilégie un profil plus offensif. « Ruslan a été extraordinaire avec nous, a d'abord encensé le technicien. Il est arrivé en tant que meneur de jeu ou comme milieu de terrain. Ensuite on n'a pas trouvé un joueur comme Ilicic, ou comme peut l'être Lookman. Donc Ruslan, comme Pasalic et Pessina, a été très bon dans sa capacité à s'adapter à un nouveau rôle, et il a fait de très bonnes choses. » Puis l'entraîneur de la Dea a tenu un discours beaucoup moins flatteur pour l’Ukrainien.

« Mais je pense qu'il est juste que l'Atalanta Bergame recherche sur le marché des transferts des caractéristiques plus adaptées à son jeu, et donc un joueur qui marque plus de six buts par an, qui va davantage dans la surface adverse, qui va chercher quelques penalties de plus, qui soit plus offensif en gros, a-t-il réclamé. C'est ce que l'on répète à tous les mercatos depuis des années, et c'est ce que je regrette le plus. » Rappelons que l’échange serait mal engagé, Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi ayant des doutes quant aux destinations proposées.