OM : Luiz Gustavo règle ses comptes, ça sent le départ au mercato

Pour sortir de la crise en janvier dernier, Rudi Garcia avait chamboulé son équipe type. Quitte à mettre des cadres sur le banc des remplaçants.

Adil Rami, Kevin Strootman, Dimitri Payet… Tous avaient subi les choix de l’entraîneur olympien, qui s’était également passé de Luiz Gustavo à la surprise générale. Certes, le milieu défensif n’évoluait pas à son meilleur niveau, mais ses performances ne méritaient pas forcément un tel traitement. Seulement voilà, l’ancien joueur du Bayern Munich avait mal vécu le mercato hivernal durant lequel l’OM l’avait empêché de partir.

« J'adore les supporters et le club. Je suis très content d'être ici. J'ai eu l'opportunité de partir, c'était l'opportunité de ma vie, une opportunité pour laquelle j'ai travaillé toute ma vie, a confirmé Luiz Gustavo face aux médias. Mais je suis resté ici, je ne peux pas vous en dire plus... » Reste à savoir si le chouchou du Vélodrome restera également cet été. Au vu de son message adressé à la direction, rien n’est moins sûr.

Gustavo et le projet de l’OM

« On a fait beaucoup de choses qu'on n'avait pas besoin de faire ou à éviter. On n'a pas tous fait les meilleurs choix. Maintenant c'est le moment d'assumer les choses pour alimenter la réflexion pour la saison prochaine, a-t-il conseillé. Les dirigeants vont devoir dire qui va partir ou rester, dire quel est le projet pour le club, quels sont les objectifs précis du club. On doit être un club exigeant pour les supporters. » Apparemment déçu du projet, Luiz Gustavo ne compte pas continuer dans ces conditions.