OM : Luiz Gustavo n'est pas un traître et il le prouve !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Malgré la saison calamiteuse de l’Olympique de Marseille, un homme échappe aux critiques auprès des supporters.

Il s’agit de Luiz Gustavo, capitaine face à Lyon dimanche soir, et qui garde une cote de popularité très élevée dans les travées du Stade Vélodrome. Comme pour beaucoup de joueurs, son avenir semble incertain en raison de son salaire important et de ses sollicitations, notamment en Chine. Néanmoins, le Brésilien a confié après l’humiliante défaite de l’OM contre l’OL qu’il souhaitait poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne.

« On a essayé de montrer le visage que les supporters attendaient, mais à l'arrivée il y a zéro objectif, et ça fait mal. On n'a pas fait des bons matches contre les gros, je ne sais pas ce qui nous a manqué cette saison. J'ai un sentiment de tristesse j'espère que la saison prochaine sera meilleure. Je suis encore là, j'ai un contrat, je suis bien ici, j'aime bien le club et je veux continuer » a lâché Luiz Gustavo, convaincu que son avenir est à Marseille et nul part ailleurs. A n’en pas douter, les supporters marseillais apprécieront son état d’esprit. Reste à voir si son départ a été programmé par Jacques-Henri Eyraud et par Andoni Zubizarreta, qui seront dans l’obligation de dégraisser cet été au mercato…