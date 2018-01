OM : Luiz Gustavo est un monstre, ce joueur est sous le charme

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté cet été, Luiz Gustavo fait l’unanimité à Marseille. Il faut dire que l’international brésilien s’est très vite imposé comme le patron de l’équipe de Rudi Garcia.

Joueur de classe « mondiale » selon certains observateurs, le joueur a également charmé ses coéquipiers, tous impressionnés par sa présence physique et par son début de saison stratosphérique. Sur les antennes de SFR Sport, Lucas Ocampos a expliqué combien le Brésilien était important pour l’OM.

« Luiz Gustavo est un modèle. Dès son arrivée à Marseille, il a montré qu'il allait être un leader, qu'il allait apporter beaucoup à l'équipe et au groupe. Aujourd'hui, ceux qui regardent la Ligue 1 ne peuvent que considérer que c'est un joueur de grande classe qui représente énormément à Marseille et dans notre championnat » a lâché l’ailier gauche de l’OM, titulaire surprise de Rudi Garcia depuis le début de la saison. Un hommage de plus pour Luiz Gustavo, qui a déjà conquis tout le monde dans la cité phocéenne…