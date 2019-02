OM : Luiz Gustavo écarté, Garcia prié de revenir à la raison

Dans : OM, Ligue 1.

Malade durant le mois de février, Luiz Gustavo faisait son retour dans le groupe marseillais contre Amiens, il y a une semaine et demi. Désireux de ne prendre aucun risque, Rudi Garcia décidait alors de mettre le Brésilien sur le banc des remplaçants, avant de le relancer face à Rennes. Néanmoins à la surprise générale, celui qui a pourtant porté l’OM la saison dernière était de nouveau remplaçant en Bretagne, dimanche après-midi. Un choix qui ne fait pas totalement l’unanimité auprès des observateurs du club phocéen, et notamment de Benjamin Gavanon.

Interrogé par Le Phocéen, l’ancien joueur de Marseille estime qu’il est désormais temps de refaire de Luiz Gustavo un titulaire au milieu de terrain. Et cela même s’il faut sacrifier Maxime Lopez ou Morgan Sanson. « Malgré son entrée moyenne à Rennes, Gustavo reste pour moi le numéro un au milieu. Pour la deuxième place, je pense que Garcia va alterner entre Sanson et Lopez, car je ne vois pas trop l'utilité de Strootman dans cette configuration. Si on a un Gustavo à son meilleur niveau, il a besoin d'un joueur un peu plus créateur au milieu, alors que Strootman a le même profil que lui. Pour moi, on peut les associer dans les gros matches, lorsque la défense a besoin d'un bloc plus solide, afin de combler la légèreté défensive de Payet et Thauvin » a confié Benjamin Gavanon, qui estime néanmoins qu’il ne faut plus toucher au 4-4-2 instauré par le coach marseillais depuis quelques semaines. « C'est un schéma qui a permis de libérer Germain et l'attaque en général. Avant cela, l'OM ne faisait plus peur à personne, alors que maintenant, je les vois finir fort. Les adversaires ne les voient plus de la même manière ». Reste à savoir ce que décidera Rudi Garcia face à Saint-Etienne, dimanche soir au Stade Vélodrome.