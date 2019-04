OM : Luiz Gustavo croule sous les offres avant le mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Buteur contre Nîmes samedi après-midi au Stade Vélodrome, Luiz Gustavo a prouvé à tout le monde, si cela était nécessaire, qu’il n’était pas cramé. Loin de là même au vu de la grosse prestation du Brésilien dans l’entrejeu marseillais face aux Crocos. Et alors que l’OM a refusé de vendre son milieu défensif en Chine cet hiver selon Canal Plus, la question d’un départ va forcément se poser à l’issue de la saison, en fonction du classement final de Marseille. Une chose est sûre : les prétendants ne manqueront pas…

Car outre la Chine, la Turquie semble s’intéresser à Luiz Gustavo, selon les informations obtenues par Mercato365. « Fenerbahçe pourrait être intéressé par le profil du natif de Pindamonhangaba. Après une saison des plus décevantes, la formation entraînée par Ersun Yanal a un œil attentif sur le marché brésilien pour mener sa révolution. Son nom a également été glissé à certains décideurs de Serie A, mais sans plus pour le moment » explique le média. Reste maintenant à savoir ce que décideront Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud au sujet de l’avenir de Luiz Gustavo. Un joueur adoré de ses partenaires et du public… mais qui pèse lourd dans la masse salariale du club avec des émolumentes estimés à 500.000 euros par mois.