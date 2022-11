OM : Luis Suarez viré, Longoria ne rigole pas

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arrivé cet été à l'OM depuis Grenade contre 10 millions d'euros, le Colombien Luis Suarez ne convainc pas vraiment. L'attaquant n'est pas à la hauteur pour suppléer Alexis Sanchez. Le journaliste Florent Germain estime même que ses heures sont comptées sur la Canebière.

Quatrième de Ligue 1 avant la coupe du monde et la grande trêve qui l'accompagne, l'OM doit encore s'améliorer pour ne pas rater la prochaine Ligue des champions. Le secteur offensif devrait notamment être prioritaire dans les prochaines semaines surtout après la grave blessure d'Amine Harit dimanche. Alors que Gerson devrait retourner à Flamengo, des recrutements au mercato de janvier sont indispensables pour être prêt à affronter le sprint final vers le podium. Au-delà des absences à combler, il y a un vrai travail d'amélioration de l'effectif à réaliser. L'échec en phase de poules de la Ligue des champions l'a prouvé récemment.

Luis Suarez poussé vers la sortie à l'OM ?

Malgré son rang de cinquième attaque de L1, Marseille manque d'efficacité à certains moments. Les Olympiens peuvent compter sur un très bon Alexis Sanchez. Mais, derrière lui c'est un peu le désert. Recruté pour être sa doublure voire son complément dans une attaque à deux, Luis Suarez n'est pas taillé pour l'OM. Auteur de trois buts en L1, le Colombien est trop faible techniquement pour peser sur les défenses adverses. Un constat posé par le journaliste de RMC Florent Germain, lequel estime que les dirigeants marseillais sont sur la même longueur d'ondes que lui.

Passage très intéressant sur les intentions des dirigeants de l’OM cet hiver concernant Luis Suarez. Des infos de @flogermain qui collent parfaitement aux declas cette après-midi de Pablo Longoria en conf cc @BFMMarseille pic.twitter.com/RQPJN2yopo — Romain Canuti (@romcanuti) November 15, 2022

« Bamba Dieng, il faut se positionner. Est-ce qu'il devient le numéro 2 au poste des attaquants ? En tout cas, si l'OM trouve une solution pour Luis Suarez, ils le prêteront ou ils le vendront. Javier Ribalta et Pablo Longoria le voyaient devant Bamba Dieng. Ils se sont faits à l'idée que très clairement Luis Suarez ne faisait pas l'affaire, qu'il avait trop de lacunes techniques. Et cet hiver, s'ils trouvent une solution, ils vont essayer de se séparer de Luis Suarez. Bamba Dieng, ça dépendra de sa coupe du monde. Imaginons, il flambe, sa valeur marchande augmente. Une coupe du monde c'est particulier, tu mets trois buts et tout d'un coup... », a t-il indiqué dans l'émission Virage Marseille sur BFM Marseille. Une tendance confirmée par Pablo Longoria en conférence de presse ce mardi, lequel indiquait chercher un autre attaquant mais aussi vouloir récupérer cinq millions d'euros pour les caisses du club. Une invitation à peine déguisée à un départ pour Luis Suarez.