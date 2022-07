OM : Luan Peres trop cher, son départ est annulé !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mardi soir, L’Equipe et Foot Mercato s’accordaient pour dire que Luan Peres était proche de quitter l’OM et de signer au Fenerbahçe.

Titulaire indiscutable de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Luan Peres a démarré les trois premiers matchs amicaux du club phocéen sur le banc. Igor Tudor semble en effet partir avec l’idée d’installer Mbemba aux côtés de Gigot et de Touré, une rude concurrence qui ne fait pas les affaires de Luan Peres. Dès lors, un départ a été envisagé et très vite, un accord total avait été trouvé -ou presque- avec le Fenerbahçe pour le transfert du Brésilien de 29 ans. Mais selon les informations de Foot Mercato, le club turc a subitement annulé le transfert. En effet, Fenerbahçe a jugé au dernier moment l’opération trop onéreuse et s’est par conséquent tourné vers Gustavo Henrique, le défenseur central de Flamengo. Reste maintenant à voir si Luan Peres sera toujours encouragé à partir ou si ce transfert -avorté- n’était qu’une opportunité de marché, pour l’OM ainsi que pour le défenseur.