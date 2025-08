OM ‍: Lookman claque la porte, Marseille s'agite

Dans : OM.

C’est désormais acté, Ademola Lookman part au clash avec l’Atalanta Bergame. Le Nigérian a confirmé sa demande de transfert dans un communiqué. Le dossier va donc s’accélérer ce qui pourrait indirectement impacter l’Olympique de Marseille.

L’Atalanta Bergame n’a plus le choix. Ademola Lookman veut partir et il a fait savoir à tout le monde. L’international nigérian (29 sélections, huit buts) a communiqué de manière officielle son envie de quitter Bergame. Le joueur va rejoindre l’Inter Milan, mais il n’est pas satisfait de la manière dont les négociations se déroulent. « En conséquence, et après plusieurs mois de promesses non tenues et de ce que je considère comme un mauvais traitement envers moi, tant en tant qu'être humain qu'en tant que footballeur professionnel, je sens malheureusement que je n'ai d'autre choix que de défendre ce que je crois être juste et que cela suffit. Je confirme avoir déposé une demande de transfert officielle, » explique-t-il notamment. Un départ forcé qui va animer le marché, spécifiquement du côté de l’Olympique de Marseille.

L’Atalanta va accélérer

Ce n’est un secret pour personne, mais les médias italiens et français ont confirmé l’intérêt de l’Atalanta pour Jonathan Rowe. L’ancien joueur de Norwich arrivé l’été dernier sur les bords de la Méditerranée, est un élément important de la rotation de Roberto De Zerbi. Le technicien italien ne veut pas laisser partir le champion d’Europe espoirs avec l’Angleterre. Mais avec le départ acté d’Ademola Lookman, l’Atalanta risque d’accentuer la pression sur le club de la cité phocéenne. Cependant, l’OM garde tous les arguments en sa faveur pour tenter de conserver son joueur de 22 ans. Jonathan Rowe aura l’occasion de découvrir la Ligue des champions la saison prochaine avec le dauphin de la dernière saison de Ligue 1.