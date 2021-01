OM : Longoria vise une pépite de L2, c’est 15 ME ou rien

Dans : OM.

En quête de jolis coups sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille s'intéresse de près à Amine Adli, la nouvelle révélation de Toulouse.

D’ici au 1er février prochain, le club phocéen souhaite recruter un nouveau milieu de terrain, pour compenser le départ de Morgan Sanson en Premier League. Mais au-delà de cet impératif-là, l’OM n’exclut pas de faire une bonne affaire dans un autre secteur de jeu. Surtout qu’avec les départs de joueurs à venir, assortis de la fuite d’André Villas-Boas, Marseille aura énormément de besoins en vue de la prochaine saison. C’est donc pour cette raison que Pablo Longoria suit Amine Adli. Auteur de belles performances sous le maillot de Toulouse, avec cinq buts et trois passes décisives en 19 matchs de Ligue 2 cette saison, le joueur de 20 ans est une véritable pépite. Ces dernières heures, l'ailier est même devenu la « cible prioritaire » de l’OM. Sauf que pour le moment, Damien Comolli bloque Adli, pour qui le TFC réclame 15 millions d’euros.

« L’offre de Marseille est en dessous de ses espérances. Mais à un an et demi de la fin de son contrat, le joueur de 20 ans a déjà averti sa direction qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le TFC et que l’OM était une opportunité qu’il ne voulait pas laisser passer. Face à cette demande, le président toulousain est resté inflexible. Un discours jugé incompréhensible autour d’Amine Adli, actuellement bloqué par le TFC », explique RMC. Si l’OM a encore trois jours pour débloquer la situation, cette nouvelle piste alléchante prouve que Marseille est bel et bien entré dans son projet de trading de jeunes talents.