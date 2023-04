OM : Longoria tente ce coup de poker à Manchester City

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Remplaçant depuis le début de la saison, Issa Kaboré est sorti du banc pour livrer une prestation très aboutie dans son couloir droit lors du match entre l’OM et Troyes, dimanche soir au Vélodrome (3-1).

Profitant des méformes de Jonathan Clauss et de Nuno Tavares dans le sprint final, Issa Kaboré a gratté une place de titulaire contre Troyes, dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1. Prêté par Manchester City, l’international burkinabé de 21 ans a livré une prestation aboutie face à l’ESTAC. Tonique sur son côté droit, il a de grandes chances d’être reconduit par Igor Tudor pour le déplacement de l'Olympique de Marseille à Lyon dimanche soir au Groupama Stadium.

Kaboré, une option d'achat à 20 millions d'euros

Dans l’optique de la saison prochaine, Pablo Longoria va également devoir se pencher sur son dossier car Issa Kaboré n’est que prêté par Manchester City. Son option d’achat est délirante, avoisinant les 20 millions d’euros, et ne sera pas levée par l’OM. Mais pour son cousin et ancien joueur de Marseille, Charles Kaboré, un second prêt consécutif n’est pas à exclure. Un bon moyen pour le club phocéen de conserver un joueur prometteur dans son effectif pour zéro euro.

« Il a joué avec beaucoup de caractère, il a fait de bonnes choses, il a failli marquer, mais le gardien est sorti très vite. C'est bien que le coach essaie d'autres choses. Il connaît les qualités d'Issa, il l'a dit, il est jeune, il va progresser. Il doit encore s'améliorer dans la gestion des temps faibles » a confié Charles Kaboré dans La Provence au sujet de son cousin, avant de poursuivre. « Je parle très souvent avec lui, je lui dis de rester calme. Il a beaucoup d'énergie, de fougue, et il veut trop bien faire. Il doit se libérer. Marseille est d'un autre niveau que Troyes. Il lui a fallu un temps d'adaptation, c'est normal ».

Un second prêt consécutif à l'OM pour Kaboré ?

Et le champion de France 2010 avec l’OM de conclure. « Il était un peu timide au début, il découvrait le club, la ville. Il apprend et va prendre en expérience. Il ne se plaint pas, il travaille. Il est content d'être là. Pour le futur, ce serait bien que City le laisse encore une saison à l'OM. Le prix du transfert est énorme, mais il peut y avoir des discussions pour le faire baisser ou pour prolonger le prêt » a analysé Charles Kaboré, lequel ne serait pas étonné de voir Issa Kaboré être prêté une seconde année de suite à l’Olympique de Marseille par Manchester City. Une solution qui conviendrait sans doute à Igor Tudor et à Pablo Longoria dans l’optique du mercato estival.