OM : Longoria prêt à tout plaquer, le burn out était total

Par Hadrien Rivayrand

Pablo Longoria réalise un travail impressionnant depuis son arrivée à l'OM. Le président phocéen est cependant marqué par toutes les tâches qui lui incombent.

L'OM a fait le travail la saison dernière pour assurer sa place en Ligue des champions. Une compétition excitante à disputer pour les joueurs. Afin d'avoir toutes ses chances dans la reine des compétitions européenne, l'OM va cependant devoir se montrer ambitieux cet été lors du marché des transferts. Et encore une fois, Pablo Longoria va devoir se montrer inventif. Pour l'aider à faire des coups intéressants, l'Espagnol s'appuiera sur le nouveau Directeur du football de l'OM, Javier Ribalta. Car dans les coulisses du club phocéen, il se murmure que Pablo Longoria est plus qu'éreinté par la dernière saison vécue par l'Olympique de Marseille. C'est en tout cas ce qu'a récemment annoncé Daniel Riolo.

Longoria voulait dire stop, panique à Marseille ?

Sur les ondes d'RMC, le consultant a en effet affirmé que Pablo Longoria a envisager de quitter l'OM il y a quelques semaines compte tenu de sa grande fatigue. « L'info, c'est que Pablo Longoria a fini la saison littéralement rincé, à tel point qu'il s'est posé la question s'il ne fallait pas arrêter, car seul, c'est un travail colossal », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui devrait là mettre quelques sueurs froides aux fans de l'OM. Car l'été devrait être encore mouvementé sur la Canebière. Les récents dauphins du PSG en Ligue 1 devront compenser les pertes de William Saliba et de Boubacar Kamara. Et pour le moment, certains dossiers bloquent ou tombent à l'eau. C'est le cas d'Axel Witsel et de Mohamed Ali-Cho. Du côté d'Isaak Touré, on se pose aussi des questions alors qu'un accord avec l'OM semblait acté. La récente arrivée de Javier Ribalta devra permettre au club phocéen d'activer d'autres réseaux et de libérer un peu de temps et d'énergie à Pablo Longoria. Car un départ imprévu du président de l'OM serait assurément un énorme coup dur pour l'OM.