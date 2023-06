OM ‍: Longoria ne laissera pas un centime à Tudor

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Comme pressenti ces derniers jours, Igor Tudor ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le coach croate a décidé de quitter le club phocéen. Un choix confirmé par le président Pablo Longoria qui a bien précisé les conditions de son départ.

Onze mois après Jorge Sampaoli, c’est au tour d’Igor Tudor de planter l’Olympique de Marseille. L’entraîneur marseillais a en effet annoncé son départ à la presse ce jeudi. « J'ai pris la décision de partir pour des raisons privées et professionnelles, a expliqué le Croate. Je n'ai pas d'accord avec un autre club. J'ai beaucoup appris. J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée. » Si le technicien a précisé qu’il s’agissait d’un choix personnel, on ignorait jusque-là les conditions de son départ.

Meilleur ratio de succès pour un entraineur à l'@OM_Officiel en 1ère division (30 matchs minimum) :



IGOR TUDOR - 59,5%

Raymond Goethals - 59.4%

Lucien Leduc - 58,8%

Eric Gerets - 56.7%

Jorge Sampaoli - 55,1%

Giuseppe Zilizzi - 54.3% https://t.co/c2p0n8YXDR — Stats Foot (@Statsdufoot) June 1, 2023

S’agit-il d’une simple démission ou d’une rupture de contrat à l’amiable ? Le deuxième cas implique un accord entre les deux parties, et la nécessité pour le club phocéen d’indemniser son coach sous contrat jusqu’en 2024. Mais d’après le discours du président Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille n’aura rien à débourser. « On veut communiquer qu’on a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l’aventure avec nous la saison prochaine », a réagi l’Espagnol.

Tudor a bien démissionné

« Je voudrais surtout, à titre personnel et au nom du club, y compris tous les dirigeants, remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect, a poursuivi le dirigeant. On a eu beaucoup de discussions dernièrement, comme vous le savez, pour bien analyser comment la saison s'était passée, mais surtout pour analyser la suite. Il a pris sa décision mais nous, en tant que club, on tient à le remercier pour son travail et les valeurs qu'il a apportées à l'effectif et au club. » De son côté, Pablo Longoria avait récemment confié sa volonté de continuer avec Igor Tudor.