OM : Longoria n'a pas dit son dernier mot pour Azmoun

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'une des équipes à suivre l'été prochain sur le marché des transferts. Surtout que les Phocéens vont devoir se renforcer en vue de potentiels barrages à jouer pour disputer la Ligue des champions.

A Marseille, on ne se fait plus guère d'illusions quant aux chances de l'OM de terminer à la deuxième place. Le RC Lens compte 5 points d'avance sur les Phocéens à 2 journées de la fin du championnat. L'OM va donc devoir préparer des barrages pour se qualifier pour la Ligue des champions. Et l'effectif actuel risque de pas mal changer. On annonce près de 10 départs pour autant d'arrivées dans la cité phocéenne. Pablo Longoria ne manque pas d'idées pour se renforcer. En plus de Luis Alberto (Lazio), le président de l'Olympique de Marseille espère toujours attirer dans ses filets Sardar Azmoun (Bayern Leverkusen).

L'OM n'oublie pas Azmoun

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par IAmSardar (@sardar_azmoun)

L'international iranien était une cible de l'OL ces derniers mois. L'attaquant était d'ailleurs à deux doigts de rejoindre le Rhône en 2021 avant de finalement décliner l'offre et de signer en Bundesliga. Il pourrait bien finir par arriver en Ligue 1 puisque selon les informations de Bild, Azmoun est toujours dans les petits papiers de l'OM pour cet été après un intérêt concret cet hiver. Il ne sera pas trop difficile de se mettre d'accord avec le joueur de 28 ans, déjà ok pour signer à Marseille lors du dernier mercato avant que l'OM décide de recruter Vitinha. Pour lâcher l'Iranien, le Bayern Leverkusen devrait se contenter d'un chèque de 10 millions d'euros, alors qu'il est pourtant en contrat jusqu'en 2027. Il faut dire que son passage en Allemagne est un fiasco. Il n'a inscrit que 4 buts et 4 passes décisives en 32 apparitions toutes compétitions confondues. Outre Sardar Azmoun, l'OM lorgne aussi sur le profil de Moussa Dembélé (OL). L'attaquant français a l'avantage d'être libre de tout contrat.