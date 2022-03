OM : Longoria muscle son jeu, Sampaoli a reçu trois ordres

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria est intervenu ces derniers jours auprès de Jorge Sampaoli afin de le recadrer sur certains points alors que la crise couvait à l’OM.

La tempête n’était pas loin à l’Olympique de Marseille après le match nul à Troyes et la défaite contre Monaco au Vélodrome. Les derniers résultats sont bien plus conformes aux ambitions de l’OM avec une victoire contre le FC Bâle et un succès convaincant sur la pelouse de Brest, dimanche soir en clôture de la 28e journée du championnat (1-4). Lors de ces deux victoires, Jorge Sampaoli a été plus cohérent dans ses choix en maintenant Arkadiusz Milik dans le onze de départ et en arrêtant d’inventer de nouveaux postes à certains joueurs. Sur le plateau de BFM Marseille, le journaliste Florent Germain est d’ailleurs revenu sur l’évolution de Jorge Sampaoli au cours des derniers jours. Et pour l’insider proche de l’OM, l’intervention de Pablo Longoria auprès de l’entraineur marseillais a permis au club phocéen de retrouver de la stabilité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jorge Sampaoli (@sampaolioficial)

A en croire le journaliste de RMC, Pablo Longoria a par exemple été très clair avec Jorge Sampaoli en lui faisant comprendre qu’il devait intégrer Arkadiusz Milik à son système. Le président de l’OM a par ailleurs confié à son entraîneur qu’il était absolument nécessaire de retrouver de la stabilité. Enfin, Pablo Longoria a fait le point avec Jorge Sampaoli sur les joueurs à la cave tel que Pape Gueye ou encore Amine Harit. Deux joueurs soudainement relancés à Brest, et qui ont été très bons. « Ce qui est intéressant contre Brest, c'est que Sampaoli, il est têtu, mais il a quand même compris certains messages. Eric Di Meco avait dit à Longoria qu'il avait connu un président qui descendait dans les vestiaires tirer les oreilles de son coach si ça n'allait pas. Alors ça ne s'est pas passé comme ça, mais il y a beaucoup de discussions. Sampaoli a vécu sa première vraie secousse » explique le journaliste de RMC .L’insider a poursuivi en dévoilant les dessous des discussions entre Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Longoria roi de la diplomatie avec Sampaoli

« L’entraineur de l’OM a compris donc les messages, il y en avait trois. Le premier, c'était remettre Milik au centre du jeu, il n'y a pas de débat, il faut le mettre et trouver une animation avec lui. Deux, de la stabilité. Ca ne vient pas de nous, c'est d'abord en interne que c'était réclamé, les joueurs étaient un peu perturbés, c'était déroutant et c'est revenu dans les discussions. Et enfin relancer certains joueurs qui le méritent par leurs séances d'entraînement ou leurs matchs, comme Pape Gueye, qui a fait une belle CAN, Amine Harit, qui a peut-être encore plus montré à l'entraînement en février » a argumenté Florent Germain, pour qui Pablo Longoria a donc été décisif au cours des derniers jours afin de faire passer certains messages forts à Jorge Sampaoli. Mais le dirigeant espagnol y est allé tout en douceur et en diplomatie pour que son message passe, sans pour autant braquer l’impulsif entraineur de Marseille. Une belle réussite de la part de Pablo Longoria, dont la cote d’amour auprès des supporters va continuer à grimper.