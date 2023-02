OM : Longoria impitoyable au mercato, un joueur a compris

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté à l’OM avec option d’achat, Éric Bailly ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait et son cas fait actuellement l’objet d’une réflexion à Marseille.

Excellent à chaque fois qu’il a porté le maillot de l’Olympique de Marseille cette saison, Eric Bailly affiche toutefois un bilan de seulement 13 matchs disputés depuis le début de la saison. Entre les blessures et les suspensions, c’est beaucoup trop pour en faire un taulier d’Igor Tudor, au contraire d’un joueur comme Chancel Mbemba par exemple. Dès lors, la question sur son avenir à Marseille est en train de se poser dans les bureaux du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Pour rappel, Éric Bailly est prêté avec une option d’achat non-obligatoire s’élevant à 8 millions d’euros par Manchester United. Et selon la presse anglaise, la tendance actuelle est à un départ de l’international ivoirien en fin de saison.

Eric Bailly pas conservé par l'OM en fin de saison ?

Journaliste pour CBS Sports, Jonathan Johnson annonce que l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de lever l’option d’achat d’Éric Bailly à la fin de la saison. « Il n’a pas fait assez pour impressionner lors de son prêt à Marseille. Ce sera difficile de lui trouver des prétendants cet été » explique l’insider, pour qui Éric Bailly a manqué le coche en raison de ses blessures en première partie de saison et de sa suspension de sept matchs à la suite de son carton rouge en Coupe de France. Il reste toutefois plusieurs mois de compétition à Éric Bailly, qui en a terminé avec sa suspension, pour convaincre les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Entré en jeu à la mi-temps face à Clermont samedi soir, l’Ivoirien a de grandes chances d’être titulaire pour les matchs à venir face à Toulouse et au PSG en raison de la blessure de Samuel Gigot. L’occasion pour Éric Bailly de montrer qu’intrinsèquement, il peut être le meilleur défenseur de l’effectif marseillais et un joueur à recruter coûte que coûte pour Pablo Longoria en fin de saison.