OM : Longoria flashe sur un ancien de l'OL au mercato

Par Corentin Facy

Toujours à la recherche de bonnes opportunités pour le mercato de l’OM, Pablo Longoria apprécie le profil de Mouctar Diakhaby, en fin de contrat avec Valence.

L’été dernier, Pablo Longoria a encore réalisé un mercato malin à l’Olympique de Marseille en recrutant Samuel Gigot, Chancel Mbemba ou encore Éric Bailly pour une bouchée de pain. Dans les mois à venir, le président de l’OM devrait conserver cette stratégie basée sur l’achat de joueurs libres ou à relancer. Et le dirigeant espagnol de Marseille a de la suite dans les idées puisque selon les informations du média espagnol Relevo, Pablo Longoria est très intéressé par le profil de Mouctar Diakhaby, en fin de contrat avec le FC Valence à l'issue de la saison. Le club espagnol aimerait prolonger le bail de l’ancien Lyonnais mais pour l’heure, les négociations bloquent. Une situation qui pourrait profiter à Pablo Longoria, qui connait bien Mouctar Diakhaby pour l’avoir côtoyé à Valence il y a quelques années.

Longoria intéressé par Diakhaby à l'OM

Titulaire indiscutable au FC Valence, l’ancien défenseur de l’OL, qui avait quitté le Rhône pour 15 millions d’euros en juillet 2018, est plus que jamais dans l’optique de relever un nouveau challenge. A seulement 25 ans, il sera sans aucun doute l’un des joueurs libres les plus convoités du prochain mercato. C’est justement car il sait que Diakhaby sera courtisé que Pablo Longoria a d’ores et déjà pris la température dans ce dossier en se rapprochant des agents de l’international guinéen. Reste maintenant à voir si Mouctar Diakhaby, malgré son passif d’ancien Lyonnais, sera emballé par l’idée de retrouver Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille. Pour le président phocéen, l’opportunité de recruter un défenseur central de très bon niveau, qui connait la Ligue 1 et qui présente l’avantage d’être libre, ne se présentera pas cent fois. Raison pour laquelle Marseille compte bien approfondir au maximum cette piste en attendant de connaître les exigences du joueur et la concurrence dans ce dossier.