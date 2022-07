OM : Longoria bluffe, il annonce un mercato XXL !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Jorge Sampaoli est officiellement parti de l'OM le 1er juillet. Une surprise pour pas mal de fans et d'observateurs. Moins pour Thibaud Vezirian.

L'OM va devoir repartir de l'avant dans les prochaines semaines avec un nouvel entraineur. Alors que l'on pensait Jorge Sampaoli bien ancré dans le projet phocéen, l'Argentin a quitté le navire officiellement le 1er juillet. La presse mercato indique un désaccord avec Pablo Longoria sur la stratégie de recrutement. Sampaoli voulait des noms ronflants, comme Antoine Griezmann ou encore Renato Sanches alors que son président ne pouvait pas lui assurer de tels joueurs. Sauf surprise, c'est Igor Tudor (Hellas Vérone) qui va remplacer Jorge Sampaoli. Le Croate bénéficie d'une belle cote, surtout en Italie, là où il a fait quelques miracles avec Vérone. Reste à savoir quelle patte Tudor pourra mettre sur son OM et surtout quel mercato lui sera offert. Pour Thibaud Vezirian, pas de panique, Longoria bluffe et l'OM aura de l'argent à mettre sur le marché des transferts.

L'OM dépensera beaucoup annonce Thibaud Vezirian

Lors d'une vidéo YouTube publiée sur sa chaîne, le journaliste a en effet décrypté la récente conférence de presse de Pablo Longoria, qui justifiait le départ de Jorge Sampaoli. Pour lui, les mots de l'Espagnol vont dans le sens d'une vente actée. « Il y a de l'argent et plus de moyens que l'an dernier. Cela veut dire 100 millions pour dépenser cet été. C'est plutôt encourageant. Longoria disait que l'OM avait un propriétaire solide. Il y a encore deux étés, McCourt avait dit qu'il ne mettrait plus un euro. Depuis 15 jours, pas mal de médias annoncent que McCourt ne mettra plus rien que et que l'OM va devoir vendre avant d'acheter. Donc il y a une incohérence. C'est une bizarrerie. On a un propriétaire solide et le niveau d'ambition doit être haut dans ce club a aussi dit Longoria. Propriétaire solide, ça pose question. On ne comprend pas trop en quoi il est solide et comment ils ont passé la DNCG. Ce sont les vraies questions à poser », indique dans un premier temps Thibaud Vezirian.

Sampaoli, un départ acté depuis longtemps ?

Egalement, lors de sa vidéo YouTube, Vezirian revient sur l'annonce du départ de Sampaoli. Beaucoup d'incohérences existent selon lui : « Longoria dit ensuite qu'il espère avoir son nouveau coach qui arrive lundi... Mais l'adjoint de Sampaoli est parti la semaine dernière. Sampaoli part le 1er juillet. On peut se poser des questions sur la date. Je trouve ça bizarre. Est-ce que ça a un rapport sur la fin de la saison comptable ? (...) Il y a beaucoup de pistes qui sont sorties. Mais dans le foot, on ne peut pas négocier l'arrivée d'un coach en deux jours. Cela n'existe pas dans le football. Donc il ne s'est pas fait planter le 1er juillet. La réalité, c'est que Ribalta a toujours décidé que Sampaoli ne serait pas le coach de l'équipe, c'est une réalité. Attention entre la communication, les éléments et la réalité. » Vente potentielle ou pas, l'OM va devoir rassurer ses fans sur sa future politique de recrutement, alors que Boubacar Kamara et William Saliba devront être remplacés comme il se doit.