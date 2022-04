OM : Longoria a réussi ce braquage à 20 millions d'euros

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OM s’en est remis à un exploit individuel de Gerson pour remporter un match crucial à Reims dans la course au podium.

Solidement installé à la deuxième place du classement, l’Olympique de Marseille a conservé six points d’avance sur Rennes et Monaco grâce à son précieux succès décroché à Reims dimanche soir. Contrairement à ses dernières sorties, l’OM n’a pas été spectaculaire en Champagne. Mais les hommes de Jorge Sampaoli ont été solides et s’en sont remis à un exploit individuel de Gerson pour l’emporter. Remplaçant au coup d’envoi, le Brésilien est entré, en compagnie de Dimitri Payet, à la mi-temps. Sur une passe de l’international français dans le money-time du match, Gerson a fait danser la défense de Reims avec ses passements de jambe avant d’ajuster Predrag Rajkovic du pied droit au cœur de la surface de réparation. Un but de grande classe de la part de Gerson, qui justifie depuis le mois de janvier son transfert XXL à 20 millions d’euros lors du précédent mercato. Un soulagement pour Jacques Bayle, qui a rappelé sur Twitter l’importance pour les joueurs achetés au prix fort de justifier l’investissement consenti par le club pour les recruter.

Gerson, un transfert à 20 ME enfin justifié

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gerson Santos (@gersonsantoss)

« L’OM n’a pas été exceptionnel en deuxième mi-temps mais quand même, il y a eu un changement avec les entrées de Payet et de Gerson. Quand on voit Gerson jouer au football… beaucoup de gens me disent qu’on l’a beaucoup critiqué en début de saison, mais évidemment qu’on l’a critiqué ! Quand on voit ce qu’il est capable de faire aujourd’hui, évidemment que par le passé nous avons été critiques car c’était tout simplement insuffisant. On voit les qualités de ce joueur, aujourd’hui il nous régale et il justifie son contrat. C’est important quand tu as un joueur aussi cher qu’il justifie son contrat et son transfert » a apprécié le consultant de Maritima Radio, soulagé de voir Gerson briller ainsi et surtout de voir l’Olympique de Marseille conserver son matelas de six points d’avance sur l’AS Monaco ainsi que le Stade Rennais à quatre journées de la fin de la saison. Dimanche prochain, trois jours après le déplacement à Feyenoord en Europa Conférence League, l’OM recevra Lyon dans un match bouillant au Vélodrome. Une occasion de plus de briller pour Gerson.