OM : Lloris ne fait pas le malin devant Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ce mercredi en Ligue des Champions, l’OM va croiser la route d’un certain Hugo Lloris à l’occasion de son choc face à Tottenham.

Parfois contesté en Equipe de France ces derniers mois, où il est désormais confronté à une concurrence de taille avec Mike Maignan, Hugo Lloris est toujours indiscutable à Tottenham. Et pour preuve, Antonio Conte continue d’en faire son capitaine, ce qui prouve l’importance du gardien français chez les Spurs. Présent au côté de son entraîneur en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions contre l’Olympique de Marseille, Hugo Lloris a a été interrogé sur le club phocéen. Et pour le gardien de 35 ans, habitué aux conférences de presse de veille de match et aux questions pièges, il n’était évidemment pas question de sous-estimer l’équipe d’Igor Tudor. Bien au contraire, Hugo Lloris a fait passer un message de prudence et de respect de l’adversaire auprès de ses supporters et de ses coéquipiers.

Lloris très méfiant face à l'OM

« L’Olympique de Marseille est très performant. Ils ont changé de style, d’entraîneur. C’est une équipe qui viendra chez nous pour afficher ses ambitions. Je crois que c'était notre ambition, disputer la C1, et nous avons pu sentir l'amélioration très tôt quand Antonio Conte et son équipe sont arrivés à Tottenham. Évidemment, ce n'était pas parfait, mais pas-à-pas, nous nous sommes améliorés en tant qu'équipe, nous avons amélioré notre jeu et je pense que dans les derniers moments de la saison, nous avons fait un pas en avant et nous avons obtenu la quatrième place pour la Ligue des champions. Si nous sommes dans cette compétition aujourd'hui, c'est parce que nous le méritons. C'est une nouvelle aventure pour le club, cela fait deux ans qu'il n'y a pas eu cette compétition et nous sommes tous excités d'en faire partie. Nous devons jouer avec ambition » a analysé Hugo Lloris, confiant avant le choc contre l’Olympique de Marseille mais qui refuse de prendre les coéquipiers de Dimitri Payet à la légère. Il faut dire que le club phocéen se déplace sans pression, Tottenham étant largement favori de ce premier match.