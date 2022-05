OM : Lirola ne l'écoute pas, Sampaoli lâche l’affaire

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Loin du niveau aperçu la saison dernière, Pol Lirola déçoit Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille refuse de l'accabler, mais laisse entendre que le latéral droit n’écoute pas ses consignes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jorge Sampaoli a cherché des solutions pour Pol Lirola. Le coach de l’Olympique de Marseille a utilisé le latéral droit à de nombreux postes, sans parvenir à récupérer sa meilleure version. L’Espagnol a en effet perdu son niveau de la saison dernière. Celui qui avait convaincu le président Pablo Longoria de miser près de 12 millions d’euros sur son transfert définitif en provenance de la Fiorentina. Mais comment expliquer une telle métamorphose ?

Lirola y’a environ 2643727 joueurs meilleurs que lui en PACA. #OMFEY — Matthias Manteghetti (@MManteghetti) May 5, 2022

Interrogé en conférence de presse, Jorge Sampaoli, sans vouloir accabler son joueur, a laissé entendre que Pol Lirola n’écoutait pas forcément ses consignes. « Au-delà du facteur footballistique, il y a le facteur émotionnel également, a répondu l’Argentin. Ça joue beaucoup dans les hauts et dans les bas des joueurs. Nous, on a beaucoup parié sur le Lirola de la saison dernière, il a été très important pour la qualification européenne. Là, il est un petit peu en dedans, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. »

Sampaoli n'y arrive pas avec Lirola

« L'entraîneur vit aussi des moments différents de ses joueurs. On ne connaît jamais tous les facteurs. Nous, on connaît le facteur qu'on voit sur le terrain. Ce sont des coïncidences sportives, émotionnelles mais également personnelles, il y a beaucoup de choses qui tournent dans la tête des joueurs. Parfois, on peut dire que l'entraîneur est la personne la moins écoutée par ce joueur, il a même peu d'incidence sur lui, c'est pour ça que je préfère me concentrer sur le collectif plutôt que l'individuel », a expliqué Jorge Sampaoli, en laissant entendre que Pol Lirola était influencé par d’autres personnes.