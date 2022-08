OM : Lirola en Premier League, Marseille veut 10 millions

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM accélère depuis quelques jours sur le marché des transferts. Pol Lirola est sur le départ du club phocéen.

Prêté à l'OM en 2021 puis acheté quelques mois plus tard pour 6,5 millions d'euros, plus 6,5 millions d'euros de bonus à la Fiorentina, Pol Lirola ne convainc plus grand-monde. Pourtant, ses premières apparitions sous le maillot phocéen ont impressionné. Mais l'Espagnol n'a semble-t-il pas réussi à digérer son transfert à l'OM, lui qui y a signé un bail de 5 ans. Lirola ne fait d'ailleurs plus forcément partie des plans marseillais. En cette seconde partie de mercato estival, les Phocéens veulent faire des ventes. Lirola est estimé à 10 millions d'euros par l'OM. Mais les prétendants ne courent pas les rues et un prêt avec option d'achat est souvent souhaité. C'est notamment ce qu'espère réaliser Southampton.

Une piste en Premier League pour Lirola

🚨 Southampton discute avec l’OM pour Pol Lirola.



Un prêt avec option d’achat serait à l’étude.



(@sachatavolieri) pic.twitter.com/twQeFZImxJ — Actu Foot (@ActuFoot_) August 5, 2022

Selon les informations de Sacha Tavolieri, les Saints sont intéressés par le recrutement de Pol Lirola. Mais le club anglais ne veut pas aligner les 10 millions d'euros demandés par l'OM pour lâcher l'Espagnol de 24 ans. Southampton compte bien plutôt proposer un prêt avec option d'achat aux Marseillais. Une option pas forcément souhaitée par la direction de l'OM, même si un terrain d'entente est envisageable. A noter que Pol Lirola n'est pas le seul joueur dont Marseille veut se débarrasser. C'est aussi le cas de Cédric Bakambu. Le Congolais est apparemment sur la même longueur d'onde, lui qui est courtisé en Turquie. Aussi, Bamba Dieng n'est pas certain de continuer à l'OM. Malgré son envie de rester et de s'imposer, Igor Tudor pousse toujours pour le voir partir. Surtout qu'Alexis Sanchez devrait prochainement être annoncé comme future recrue par la direction phocéenne. Un climat pas forcément facile pour certains joueurs de l'effectif marseillais, alors qu'une journée de Ligue 1 sera à disputer ce dimanche soir face au Stade de Reims.