OM : Les supporters arrêtés sur la route de Nice !

Dans : OM.

Par Marc Verti

Malgré l'interdiction de déplacement, certains supporters marseillais ont tenté de rejoindre Nice pour encourager les hommes d'Igor Tudor. Trois bus de fans phocéens ont été arrêtés alors qu'ils étaient en direction de Nice.

L'OGC Nice et l'OM ne veulent certainement pas un épisode similaire à celui de l'année dernière. Lors du match Nice-Marseille il y a un an, le 22 août 2021, de nombreux débordements avaient eu lieu, notamment avec un jet de bouteille sur la tête de Dimitri Payet. Cette saison, la sécurité a été renforcée et pour éviter que ce derby de la Côte d'Azur soit gâché, un arrêté ministériel a interdit les fans de l'OM de se rendre à l'Allianz Riviera. « Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel est interdit entre les communes des Bouches-du-Rhône et la commune de Nice, dimanche 28 août de 0h00 à minuit. Certains supporteurs de l'OGC Nice adoptent fréquemment un comportement violent (contre l'OM). » explique le communiqué. Néanmoins, malgré cette interdiction, des supporters marseillais ont tenté de contourner la règle.

Des supporters arrêtés à quelques heures du match

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, trois bus remplis de fans de l'OM ont été stoppés au niveau d'Auriol, à une trentaine de kilomètres de Marseille dans la matinée du dimanche 28 août. Les fans ont fait demi-tour dans le calme alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre Nice à quelques heures de la rencontre pour regarder le derby. Finalement, le match se déroulera uniquement avec des fans niçois qui sont toujours en quête d'une première victoire en Ligue 1. Juste après avoir obtenu une qualification dans les derniers instants en Europa Conference League plus tôt dans la semaine, face au Maccabi Tel Aviv, le Gym espère confirmer son bon résultat.