OM ‍: Les étonnantes questions continuent sur la tenue d'Ismaël Bennacer

Par Hadrien Rivayrand

Cet hiver lors du marché des transferts, l'OM a fait un joli coup sur le papier en recrutant Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain algérien pourrait apporter un vrai plus aux Phocéens, à moins qu'il ne soit contrarié par quelques polémiques à son sujet.

Ismaël Bennacer a connu quelques galères ces derniers mois avec les blessures. L'international algérien compte bien relancer sa carrière à l'OM, club qui a une place particulière dans son coeur. L'ancien de l'AC Milan a déjà pu apporter un peu au collectif de Roberto De Zerbi. Sa science du jeu et son expérience du très haut niveau pourraient être déterminantes pour la fin de saison des Phocéens. A moins qu'il ne soit pollué par certaines critiques à son sujet, qui pourraient bien prendre de l'ampleur avec le début prochain du ramadan.

Bennacer, Pierre Ménès attend l'été pour savoir

En cause ? Le choix d’Ismaël Bennacer de jouer avec des collants pour des raisons sans doute religieuses. Comme indiqué ces dernières heures sur sa chaine YouTube, Pierre Ménès pense d'ailleurs qu'un tel comportement, s'il est fait dans un but religieux, n'a pas sa place sur un terrain de football : « Si un joueur porte des collants parce qu'il a froid, ça ne me gêne pas. Je peux comprendre ça. Maintenant, si c'est pour des questions religieuses, c'est autre chose. On verra quand il fera 30 degrés à Marseille. On verra s'il joue toujours en collant, si c'est le cas, ça posera peut-être problème. En tout cas, en hiver, ça ne me pose aucun problème ». Le week-end prochain en Ligue 1, l'Olympique de Marseille recevra le FC Nantes au Stade Vélodrome. Le match d'après suite au fiasco qui s'est produit à Auxerre. Pablo Longoria risque d'ailleurs une longue suspension. Du côté des joueurs, il faudra mettre fin aux polémiques pour repartir de l'avant. La qualification en Ligue des champions est encore très loin d'être assurée.