OM : Les coulisses du transfert de Benedetto dévoilées

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a dépensé près de 15 ME pour s’offrir les services de Dario Benedetto en provenance de Boca Juniors au mercato.

En quelques semaines, l’international argentin a conquis l’Orange Vélodrome. Auteur de six buts en Ligue 1, l’avant-centre olympien s’est surtout distingué grâce à une grinta importante et une technique au-dessus de la moyenne. Un transfert dont André Villas-Boas est à l’origine, comme l’indique le Journal du Dimanche. Et pour cause, le Portugais a été tout proche de signer à Boca Juniors par le passé et avait donc jeté un œil avisé sur l’effectif du club argentin. Dario Benedetto lui avait véritablement tapé dans l’œil.

Néanmoins, le média apporte une information ignorée jusqu’à maintenant. En effet, Dario Benedetto figurait sur les tablettes des dirigeants de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois déjà. La preuve, il avait été question du recrutement de l’Argentin lorsque le club phocéen, alors sous la houlette de Rudi Garcia, avait finalement opté pour… Mario Balotelli. Une information qui ne devait pas manquer de faire bondir les supporters olympiens, lesquels se sont véritablement pris d’affection pour Dario Benedetto. Une relation qu’ils n’ont jamais eue avec Mario Balotelli, lequel avait été efficace avec 8 buts inscrits en six mois sous les couleurs olympiennes, mais dont l’attitude un peu trop personnelle et peu tournée vers le collectif, était loin de faire l’unanimité chez les fans de l’OM.