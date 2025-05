OM ‍: Leeds offre 23 millions pour Balerdi

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Une fois encore, l'OM devrait connaitre un marché des transferts estival mouvementé. Il se dit que Leonardo Balerdi pourrait quitter le navire phocéen en cas de belle offre.

L'OM est plus que jamais à la lutte pour une qualification en Ligue des champions en fin de saison. Les Phocéens en ont besoin, à la fois sportivement mais aussi pour remplir leurs caisses. La direction marseillaise peaufinera ensuite son marché des transferts estival. Mais il sera difficile pour l'Olympique de Marseille de garder ses meilleurs éléments en cas de belle offre. Certains Marseillais ont de très belles valeurs marchandes, comme Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin réalise une très belle saison et aura des opportunités de partir, surtout en Premier League.

Balerdi, une opportunité en or en Premier League ?

Selon les informations du MOT Leeds News, Leeds est notamment l'équipe la mieux placée pour récupérer Balerdi dans quelques mois au mercato. Le club anglais, récemment promu, serait même disposé à donner 23 millions d'euros à l'OM pour signer l'ancien de Dortmund et ainsi renforcer considérablement sa défense dans sa mission maintien. Reste à savoir comment le montant sera perçu par les Phocéens, qui ont besoin d'argent mais qui connaissent bien la qualité de Balerdi. La perspective de disputer la prochaine Ligue des champions pourrait aussi convaincre le joueur sud-américain de continuer l'aventure, surtout que l'Argentin est très apprécié en interne mais aussi par les supporters olympiens.

A noter que Roberto De Zerbi sera plus que jamais attentif à la stratégie employée par l'OM cet été sur le marché des transferts. Surtout que l'Italien veut que sa défense soit améliorée. Un départ de Leonardo Balerdi en Angleterre pourrait être un sacré coup dur pour l'ancien technicien de Brighton. Mais Leeds a en tout cas fait le pari de frapper fort et en premier, peut-être pour obliger l'OM à réfléchir à un gros transfert avant la fin du mois de juin et son passage devant la DNCG.