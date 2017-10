OM : Le Vélodrome sera vide, Garcia est dégoûté

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Le contexte a bien changé depuis le dernier match d’Europa League au Vélodrome. En grande difficulté au moment d’affronter Konyaspor (1-0) le 14 septembre dernier, l’Olympique de Marseille a réagi.

Avec un visage beaucoup plus séduisant, le club phocéen avait enchaîné trois victoires consécutives en Ligue 1. De quoi réconcilier l’OM et son public ? Pas vraiment… Si l’on en croit La Provence, Marseille aura du mal à atteindre les 10 000 spectateurs contre le Vitoria Guimaraes ce jeudi (19h). Le Virage Nord sera donc de nouveau fermé, d’où la déception de l’entraîneur Rudi Garcia, focalisé sur ce rendez-vous européen et non sur le choc face au Paris Saint-Germain dimanche soir.

« Le match de demain (jeudi) est le plus important. On fera en sorte de mettre une équipe à même de gagner parce qu'on se doit de gagner chez nous. Le seul problème, c'est qu'on aura un Vélodrome pas très garni, a regretté le technicien. C'est dommage, mais c'est à nous de nous mettre dans les conditions dès le début du match. Il faudra bien entamer et être meilleur sur la continuité. (...) Je remercie par avance ceux qui viendront au stade, car on a besoin de nos supporters dans toutes les compétitions. » Et pas seulement pour le Classique.