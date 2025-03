OM ‍: Le Vélodrome élu meilleur stade d'Europe

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Avec ses nombreux arrêts déterminants, Geronimo Rulli a rapidement conquis les supporters de l'OM. C'est réciproque pour l'Argentin, séduit et même impressionné par l'ambiance du Stade Vélodrome.

L'Olympique de Marseille a misé sur un cador pour remplacer Pau Lopez dans les buts. A 32 ans, Geronimo Rulli a fréquenté de très beaux clubs durant sa carrière : Manchester City (où il n'a pas joué un match), la Real Sociedad, Villarreal ou encore l'Ajax Amsterdam. Depuis le début de la saison, l'Argentin a prouvé que son CV n'était pas usurpé. Il s'est montré très solide dans le but phocéen, notamment dans l'exercice des penaltys. Les dirigeants marseillais et Roberto de Zerbi se félicitent pour cette acquisition estivale.

Rulli n'a jamais connu un stade comme à l'OM

Rulli non plus ne regrette pas ce transfert alors qu'il avait perdu sa place à l'Ajax. L'ancien gardien de Montpellier s'est confié à la presse sur l'OM et son environnement. L'Argentin a été dithyrambique concernant le club olympien. Alors qu'on l'imaginait louer d'abord le projet sportif de l'Olympique de Marseille, le portier a préféré insister sur l'ambiance unique du Stade Vélodrome. Avec son public passionné, l'enceinte phocéenne dépasse toutes celles qu'il a connues durant sa carrière, Argentine compris.

🗣️ Geronimo Rulli 🇦🇷 :



« J’ai souvent le temps d’observer ce qui se passe dans le stade…. C’est vrai que parfois pendant le match, je jette un œil aux tribunes.



J’ai disputé plus de 300 matchs en Europe, et je n’ai jamais vécu une ambiance comparable à celle qu'on retrouve au… pic.twitter.com/PuT3mfAmYa — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) March 7, 2025

« J’ai souvent le temps d’observer ce qui se passe dans le stade. C’est vrai que parfois, pendant le match, je jette un œil aux tribunes. J’ai disputé plus de 300 matchs en Europe, et je n’ai jamais vécu une ambiance comparable à celle que l’on retrouve à chaque match dans ce stade. Avec n'importe quel l’adversaire, le Vélodrome est toujours plein, et pas seulement plein, mais bouillant ! C'est aussi le cas à l’extérieur. [...] Faire partie d’un club aussi grand que l’OM, c’est une sensation unique, une immense fierté, mais aussi une grande responsabilité. Plus tard, on pourra dire : « J’ai joué ici ». Et moi, j’espère pouvoir rendre tout cet amour aux supporters marseillais », a-t-il lâché en conférence de presse. Un compliment énorme pour l'OM quand on connaît la ferveur des stades argentins.