OM : Le show de Florian Thauvin avec Rudi Garcia passe très mal

Dans : OM, Ligue 1.

C'est évidemment une séquence qui n'a échappé à personne samedi lors du match Guingamp-OM, lorsqu'il a été appelé sur la touche pour céder sa place à Nemanja Radonjic, à la 66e minute, Florian Thauvin a longuement parlé avec Rudi Garcia, sourire en coin, et bien évidemment avec la main sur la bouche afin que personne ne décrypte ses propos que l'on imagine ironique, le champion du monde n'ayant pas masqué son étonnement en voyant qu'il devait céder sa place. Tout cela en sachant pertinemment que Canal+ filmait la scène. Et ce dimanche, dans L'Equipe, Vincent Duluc estime que Florian Thauvin n'a pas eu l'attitude qu'on attend de lui, mettant clairement la pression sur son entraîneur, alors que le joueur de l'Olympique de Marseille payait seulement pour une prestation quelconque.

« En termes d'image, c'est un bras de fer entre le joueur et l'entraîneur. Nous savons tous que le joueur en question n'en oserait pas la moitié en équipe de France. En club, le rapport de forces est différent : il n'est pas seulement sportif, le joueur possède des leviers qui lui donnent du pouvoir, à commencer par sa volonté ou non de partir, et par ce qu'il représente sur le marché des transferts (...) Lorsque Florian Thauvin surjoue son sourire, à la lecture du panneau l'invitant à prendre sa douche avant les autres, et lorsqu'il continue longuement de parler avec Rudi Garcia, il sait exactement, du coup, comment la scène va être lue. Et il a décidé, peut-être sans préméditation, mais consciemment, d'envoyer le message public de son mécontentement, puisque sa valeur marchande et sportive, en club, lui donne ce pouvoir (...) Le problème est que les joueurs ne peuvent pas avoir toujours raison, et que Garcia n'aurait pas dû avoir à expliquer la vie à Thauvin. Sur les lèvres du champion du monde, on aurait dû seulement lire qu'il était désolé », constate le journaliste du quotidien sportif au sujet d'un Florian Thauvin loin d'avoir son meilleur rendement avec l'Olympique de Marseille.