OM : Le seul transfert possible en juin, c'est lui

Le marché des transferts a débuté cette semaine en France, mais ce n’est pas vraiment celui qui intéresse les gros clubs comme l'OM.

En effet, pour le moment, il est impossible de faire des transferts avec les formations européennes, et cette courte période de moins d’un mois va surtout permettre de réajuster les effectifs dans des transactions nationales. Pas de quoi faire rêver l’OM, qui a besoin de grosses ventes pour lancer son mercato estival. Le club phocéen est donc coincé en attendant que tout le monde en Europe se prête au jeu. Seul un joueur pourrait vraiment profiter de cette période selon l’ancien milieu de l’OM Jean-Charles de Bono.

« Lopez et Sanson ont des contacts en Espagne, Bouna Sarr aussi, a-t-il détaillé. Caleta Car, Kamara et Sanson sont suivis en Angleterre. Ça fait cinq joueurs majeurs qui sont plus sollicités à l’étranger plutôt qu’en France. Cela va donc être délicat pour nous. A part peut être pour un joueur comme Khaoui car le montant du transfert serait très bas, je ne vois pas l’OM vendre à des clubs français. Quel intérêt pour l’OM de vendre s’il n’y a pas des retombées financières importantes, car le but c’est ca, c’est de faire rentrer de l’argent pour pouvoir ensuite en ressortir. C’est la difficulté que nous avons avec un déficit de plus de 100 millions d’euros. Il va falloir vendre pour au moins 60 millions d’euros pour être un petit peu plus à l’aise », a prévenu celui qui oeuvre comme consultant sur FootballClubMarseille. Autant dire qu’à part un délestage de Khaoui, prêté à Troyes puis Caen ces dernières saisons, l’OM ne mise pas son avenir sur ce mois de juin.